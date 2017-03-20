Дорогая моя квартира

Чем необычны эксклюзивные квартиры, которые на первичном рынке Петербурга продаются за 35-55 млн. рублей.*

В самых интересных домах Петербурга – и квартиры самые интересные. Свежий воздух с Невы, виды на Смольный собор, собственные террасы, огромные кухни – это жилой комплекс «Четыре горизонта», один из самых необычных домов, появившихся в Петербурге за последний год.

В ноябре 2016 г. этот дом, построенный на пересечении Свердловской набережной и Пискаревского проспекта холдингом RBI (входят компании RBI и «Северный город»), получил престижную премию Urban Awards как лучший жилой комплекс 2016 года в сегменте бизнес-класса.

Дом «Четыре горизонта» введен в эксплуатацию в декабре 2016 г. Обычно в объектах элитного сегмента к моменту сдачи остается доступно для приобретения только около 25% квартир (эта цифра могла бы быть и меньше, но аудитория бизнес-класса – люди, которые обычно не торопятся с покупкой и долго взвешивают все «за» и «против»). Вот и в «Четырех горизонтах» в продаже осталось порядка 90 вариантов квартир. Какие из них самые интересные? Проведем небольшую экскурсию по самым дорогим квартирам.

RBI

Самый лакомый кусочек – 5-комнатная квартира на 9 этаже, выходящая прямо на Неву, с большой открытой террасой 50 кв. метров. Комнаты, которые выходят на террасу, «смотрят» на Неву и Смольный собор и имеют панорамное витражное остекление от пола до потолка. Т.е. любоваться эксклюзивными видами здесь можно даже зимой, сидя в тепле. В самой квартире очень просторно: 3-метровые потолки, гостиная в 47 кв. метров, 34-метровая кухня, 3 санузла… Общая площадь вместе с террасой – более 250 кв. метров. Часть комнат смотрит окнами на уютный внутренний двор. При этом квартира является единственной на своем этаже – соседей по

RBI

И одна из таких соседних квартир – угловая 4-комнатная квартира, которая смотрит в две стороны: и на Смольный, и на красивейший Большеохтинский мост. Ее достоинства все те же: огромные кухня и гостиная, 3 санузла, панорамные окна… Но открытая терраса здесь поражает воображение – 189 кв. метров! Соседи по лестничной клетке есть, но это – только одна квартира.

Кстати, пока есть возможность приобрести и ее – это 4-комнатная квартира с 32-метровой террасой, ориентированной в сторону Большеохтинского моста. Свободная планировка дает возможность конфигурировать кухню и гостиную на свое усмотрение. Общая площадь этих двух помещений – 60 кв. метров. При этом большинство комнат выходят в тихий внутренний двор.

RBI

Другая интересная квартира находится этажом выше – «трешка» с 82-метровой террасой и 21-метровой кухней. Она одна на этаже и выходит окнами как на Неву, так и на внутренний дворик. 10 этаж – самый верхний в доме «Четыре горизонта», не считая 13-этажного корпуса, который находится чуть дальше от набережной. Так что отсюда открываются лучшие панорамы Петербурга – почти с высоты птичьего полета.

RBI

Еще одна 3-комнатная квартира на 10 этаже имеет сразу две террасы, с одной из которых открывается вид на центр города. Другая смотрит прямо на набережную Невы. А во двор выходит небольшая лоджия. Важно, что во всех вариантах квартир планировки максимально эргономичны: кухни просторные, есть дополнительные подсобные помещения. Хорошо, когда все вещи в доме на своих местах, и за ужином вся семья может разместиться на просторной кухне за овальным столом! А любоваться закатом можно на просторной террасе.

*"На правах рекламы"