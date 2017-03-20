Россия поднялась на 49-е место в списке самых счастливых стран

Россия поднялась на семь строчек и заняла 49-е место в списке самых счастливых стран, сообщает CNN со ссылкой на рейтинг Сети для выработки решений в области устойчивого развития при ООН. В понедельник, 20 марта, в мире отмечается Международный день счастья.

Первая строчка в списке досталась Норвегии. Трехкратный лидер рейтинга Дания оказалась на второй позиции.

В десятку также попали Исландия, Швейцария, Финляндия, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, а также Австралия и Швеция (которые поделили девятое место).

США занимают 14-ю строчку. Германии отдана 16-я позиция, Великобритании — 19-я, Японии — 51-я, Китаю — 79-я.

Самой несчастной страной названа Центральноафриканская Республика (155-е место).