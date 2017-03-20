На Полюстровском искали бомбу в магазине автозапчастей

В Калининском районе Петербурга утром 20 марта под угрозой взрыва оказался нежилой дом. Полиция эвакуировала сотрудников и на время проверки перекрыла участок Полюстровского проспекта.

Как стало известно «Фонтанке», неизвестный позвонил по телефону «02» и заявил, что дом 54 по Полюстровскому проспекту ровно в 11:00 должен "взлететь на воздух". К месту выехали взрывотехники ОМОН и полиция. В четырехэтажном здании находится магазин автотоваров "Балткам", автосервис и еще несколько офисов.

Очевидцы в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» написали, что людей из здания на Полюстровском вывели на улицу, все нервничают.

Проверка продолжается. Дом пока что на воздух не взлетал.