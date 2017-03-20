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20.03.2017 11:24

СК проводит обыски по делу о контрабанде мяса в Петербурге

Следственный комитет с раннего утра 20 марта проводит обыски по делу о контрабанде мяса. В квартиры бизнесменов и офисы фирм силовиков привели приключения контейнеров с Балтийской таможни.

Как стало известно «Фонтанке», в 7.30 понедельника сотрудники Северо-Западного следственного управления на транспорте СК начали обыски по местам жительства предпринимателей, имеющих отношение к компаниям «Клевер» и «Протторг». Утром постучались и в дверь офиса фирмы-перевозчика Sintra Group на улице Чайковского, 1.

Мероприятия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 226.1 УК «Контрабанда» после того, как в прибывших в Лесной порт Балтийской таможни контейнерах были найдены упаковки с испанским шпиком. Сало видели транспортные полицейские и таможенники, и в отношении юрлиц были возбуждены административные дела. Однако через полтора месяца после поступления груза на СВХ «Цитадель» следователь СЗСУ СК на транспорте осмотрел его и в упаковках шпика массой почти 30 тонн нашел коробки с мясом – общим весом почти 10 тонн. Экспертиза установила рыночную стоимость продукта – свыше 1 млн рублей.

В пресс-службе СЗСУ СК на транспорте «Фонтанке» подтвердили обыски.

«Подозреваемых по делу пока нет», – уточнили в ведомстве.

Не исключено, что следствие ищет в том числе товарно-транспортные накладные на груз, пришедший из порта Гамбурга, куда он поступил из Испании. По данным «Фонтанки», отправителем (испанским мясным заводом) в документах был указан только свиной шпик.


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