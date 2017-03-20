Путин назначил нового главу ФССП

Президент России Владимир Путин назначил замминистра юстиции Дмитрия Аристова директором Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля 20 марта.

При этом Путин освободил Аристова от предыдущей должности.

Дмитрий Аристов работал замминистра юстиции с августа 2012 года. До этого работал в Минюсте на должности замдиректора департамента регистрации ведомственных нормативных правовых актов. Позже возглавлял департамент нормативно-правового регулирования, анализа и контроля в сфере исполнения уголовных наказаний и судебных актов. Ранее, с 2008 по 2009 год работал начальником отдела управления Главного управления Генпрокуратуры.

Пост руководителя ФССП оставался вакантным с середины февраля. Тогда бывшего руководителя службы, Артура Парфенчикова, Путин назначил врио главы Республики Карелии.