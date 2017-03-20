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20.03.2017 10:57

«Строительный трест» выводит на рынок многофункциональный комплекс AVATAR

«Строительный трест» выводит на рынок многофункциональный комплекс AVATAR
Комплекс AVATAR

Объединение «Строительный трест» объявляет о начале бронирования апартаментов в многофункциональном комплексе AVATAR по адресу: Петроградский район, Ремесленная ул., д. 21, лит. А.

Новый многофункциональный комплекс AVATAR представляет собой 8-этажное здание площадью более 17 тыс. кв. метров, в котором будут располагаться медицинский центр и апарт-отель со встроенными коммерческими помещениями и механизированной автопарковкой на 78 машино-мест. Площадь апарт-отеля составит 10 тыс. кв. метров. Здесь будут представлены апартаменты площадью от 63 до 197 кв. метров. Проектом предусмотрено панорамное остекление. Кроме того, на верхних этажах будут организованы террасы, с которых будет открываться вид на парк и пруд. Территория вокруг комплекса будет облагорожена: вымощены пешеходные дорожки и тротуары, разбиты газоны и установлены скамейки. На первом этаже здания будут работать магазины, кафе и другие организации сферы обслуживания. В настоящее время на объекте завершено устройство фундамента, ведется строительство стен цокольного этажа.

Комплекс AVATAR
Комплекс AVATAR

Многофункциональный комплекс AVATAR находится в Петроградском районе, в шаговой доступности от метро «Чкаловская» и «Спортивная». До комплекса можно легко добраться на личном транспорте: 10 минут от Дворцовой площади, 15 минут от ЗСД. В 2018 году будет построен мост через остров Серный, который соединит Петроградский и Васильевский районы. Благоприятное окружение, близость к центру города и удаленность от шумных трасс – неоспоримые преимущества проекта.

«На Петровском острове, где ведется строительство объекта, в течение ближайших 10 лет будет построено более 1,5 млн кв. метров недвижимости. Эта территория уже сейчас считается крупнейшей в Санкт-Петербурге для элитной застройки. Обилие парков, скверов и водоемов делают это место еще более привлекательным. Это второй проект, который мы реализуем здесь. Первый – жилой комплекс бизнес-класса OSTROV – будет введен в эксплуатацию уже в конце этого года», говорит Беслан Берсиров, заместитель генерального директора АО «Строительный трест».

Справка о компании АО «Строительный трест»
 


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