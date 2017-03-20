Без света остались пятнадцать тысяч петербуржцев

Авария на подстанции «Завод Ильич» утром 20 марта привела к отключению электричества у пятнадцати тысяч человек в трех районах Петербурга. Для потребителей организованы резервные схемы электроснабжения.

Как сообщили на сайте Минэнерго, в 9:24 на подстанции «Завод Ильич» «МЭС Северо-Запада» из-за разрушения шинного соединения фидера 6 кВ отключились первая и вторая система шин. Без электроснабжения остались около 15 тысяч человек в Приморском, Выборгском и Калининских районах.

В пресс-службе «МЭС Северо-Запада» «Фонтанке» пояснили, что в 10:02 большую часть потребителей запитали по резервной схеме и ситуация локализована. Ведутся работы по полному восстановлению электроснабжения.

От «Ленэнерго» в районы направлены дизель-генераторные установки. Читатели «Фонтанки» добавили, что отключения зацепили и Петроградскую сторону – в частности, без света остался БЦ "Кантемировский" и некоторые дома на Инструментальной улице.