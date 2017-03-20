Еще
12:24 20.03.2017
Пришлите свою новость!
12:13
В центре Москвы обстреляли студию Никиты Михалкова
12:11
ДТП с тремя машинами случилось на Дибуновской во время блэкаута
12:08
Макаров начал проверку помощников депутатов из-за плаката, где он изображен в виде Мефистофеля
12:00
Детский омбудсмен: Число самоубийств в России выросло в 2016-м на 60%
11:50
Расписание "Аллегро" изменится с переходом на летнее время
11:44
Россия и Япония обменялись предложениями по совместной деятельности на Курилах
11:37
Россия поднялась на 49-е место в списке самых счастливых стран
11:33
В Оржицах ищут любящего школьниц выходца из Азии
11:28
На Полюстровском искали бомбу в магазине автозапчастей
11:24
СК проводит обыски по делу о контрабанде мяса в Петербурге
11:10
Путин назначил нового главу ФССП
11:03
Без света остались пятнадцать тысяч петербуржцев
10:55
В Петербурге пройдет благотворительный аукцион советских вещей
10:55
Россия вызывала посла Израиля из-за авиаударов по Пальмире
10:50
Стивен Хокинг хочет полететь в космос
10:42
Создатель «Нивы» не дожил несколько дней до своего праздника
10:36
Россия отказалась предоставить жителям ЛДНР упрощенный порядок пребывания в стране
10:29
Оформление финской визы займёт почти две недели
10:23
В трех районах Петербурга отключилось электричество
10:18
В Петергофе у бизнесмена отобрали деньги, часы и годовой абонемент в «Эрарту»
10:12
"Квадрат": Только в одном районе Петербурга новостройки не обогнали цены на брежневки
10:06
В Петербурге представят книгу о демоническом Троцком
10:05
Помощникам Дмитриевой и Резника устроили проверку в ЗакСе после митинга на Марсовом поле
10:05
Вещий сон Менделеева: Как шутка затмила собой правду
10:03
Приставы заставили «О2 Девелопмент» выплатить миллион партнеру
09:55
Женщина и двое детей госпитализированы после ДТП под Всеволожском
09:47
Пенсионера нашли повешенным в расселенном доме на Бабушкина
09:39
Петербуржцам расскажут о финском президенте-антикоммунисте
09:31
Сирийца избили на детской площадке Васильевского острова
09:23
В Петербурге грабители забрали деньги фирмы, заперев охранника в туалете
09:15
В Минобороны Японии выразили протест размещению ракет на южных Курилах
09:06
В Барнауле Навального облили зеленкой
08:55
Въезд на восточные греческие острова не станет безвизовым для россиян
08:45
Счетная палата вернула в казну почти 11 млрд
08:37
Нацбанк Украины заявил о предстоящей продаже банков с российским госкапиталом
08:29
Рейтинг Трампа упал до 37%
08:21
СМИ: Минюст скорректирует «статью Дадина» в Уголовном кодексе
08:13
В Токио начались переговоры Шойгу и Лаврова с японскими коллегами
08:05
В Шувалово из огня спасли жителя коммуналки
01:29
Константин Никольский посмотрит назад
00:06
Пожар на Глухоозерском шоссе локализован
19/03
Летевший в Петербург самолет вернулся в Минск после столкновения с птицами
19/03
Дзюба травмировал ногу в матче с «Арсеналом»
19/03
На Глухоозерском шоссе полыхает ангар
19/03
Очевидцы: В Невском районе горят склады
19/03
Луческу ответил на претензии тренера «Арсенала» по судейским ошибкам в пользу «Зенита»
19/03
«Союзмультфильм» попросил у Минкультуры денег на «Веселую карусель»
19/03
Два расчета тушили горящую постель в коммуналке на Петроградке
19/03
Главный тренер «Арсенала»: Истерика «Зенита» после матча в Перми сработала
19/03
Власти Сирии отказались принять спецпосланника ООН де Мистуру
19/03
Пятиклассник из Перми ради лайков прогулялся по краю балкона 25-го этажа
19/03
В Волховском районе под лед провалились трое рыбаков
19/03
В Великобритании двух россиян подозревают в легализации незаконных доходов
19/03
Фанаты «Зенита» устроили «огненный» перформанс в конце матча с «Арсеналом»
19/03
«Зенит» обыграл «Арсенал» и сократил отставание от «Спартака»
19/03
В Белом доме объяснили, почему Трамп не пожал руку Меркель
19/03
Счетная палата по итогам 2016 года вернула в бюджет около 11 млрд рублей
19/03
На Васильевском острове жертвой джипа стал светофор
19/03
«Зенит» - «Арсенал»: после первого тайма 0:0
19/03
Украина намерена ввести санкции в отношении посетивших Крым политиков
19/03
Мужчина с отверткой испортил картину Гейнсборо в лондонской галерее
19/03
В Петербурге ожидается слабый туман
19/03
Индиец отсудил у железнодорожников пассажирский поезд
19/03
На Невской губе из полыньи спасатели вытащили двоих
19/03
В Домодедово девочка ранила себя, играя с пневматикой
19/03
Лунев и Цаллагов дебютируют за «Зенит» в матче против «Арсенала»
19/03
Роспотребнадзор: На смену сезонному вирусу придет тяжелый грипп В
19/03
Тест-викторина от «Фонтанки.fi»: Что вы знаете о равноправии по-фински?
19/03
Во Владикавказе стрелявший в полицейских мужчина попал в своего товарища
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
20.03.2017 10:55

Россия вызывала посла Израиля из-за авиаударов по Пальмире

Посла Израиля в России Гари Корена вызывали в МИД России в связи с ударами израильских ВВС по объектам сирийской армии в районе Пальмиры, передает 20 марта РИА Новости.

Об этом сообщил замглавы МИД России Михаил Богданов. «Да. Мы об этом его спрашивали», — сказал он.

Инцидент произошел 17 марта около 2.40 по местному времени (3.40 мск). По данным ВС Сирии, четыре израильских истребителя вторглись в воздушное пространство страны в районе Аль-Баридж со стороны ливанской границы и нанесли удар по одному из армейских объектов в районе Пальмиры.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что самолеты Израиля поразили цели в Сирии, но для предупреждения попадания продвинутого оружия в руки движения «Хезболла».

Сирийские военные утверждают, что при этом сбили над своей территорией израильский самолет. Израиль эту информацию опровергает.

Источник: «Газета.Ru»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»
06.03.2017 11:35

МРСК Северо-Запада обеспечила электроснабжение этнографического комплекса в Мурманской области

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» досрочно завершил работы по технологическому присоединению к электрической сети территориально-соседской общины коренного малочисленного народа саами «Самь-Сыйт»
Tele2
28.02.2017 18:13

Tele2 увеличила число бизнес-клиентов и выручку в B2B

В 2016 году основными драйверами развития в корпоративном сегменте стали: увеличение количества крупных компаний среди клиентов Tele2, рост потребления интернет-трафика и в том числе развитие М2М-направления
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
22.02.2017 14:55

Электронная подпись для раскрытия информации о ценных бумагах

С 1 февраля 2017 года информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах и размещаемая на специализированных сайтах агентств, аккредитованных Банком России, должна быть подписана квалифицированной электронной подписью.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Макаров начал проверку помощников депутатов из-за плаката, где он изображен в виде Мефистофеля
Россия и Япония обменялись предложениями по совместной деятельности на Курилах
Россия поднялась на 49-е место в списке самых счастливых стран
Путин назначил нового главу ФССП
Россия вызывала посла Израиля из-за авиаударов по Пальмире
Россия отказалась предоставить жителям ЛДНР упрощенный порядок пребывания в стране
Помощникам Дмитриевой и Резника устроили проверку в ЗакСе после митинга на Марсовом поле
Рейтинг Трампа упал до 37%
Власти Сирии отказались принять спецпосланника ООН де Мистуру
В Белом доме объяснили, почему Трамп не пожал руку Меркель
Кичеджи против Смольного
Кому нужен закон Макарова
Подарок к Пасхе для патриарха
Вбросил из благих побуждений
Крымская сауна особого назначения
Кто прописался в «тайной империи Медведева»
Украина и Донбасс блокировали друг друга
«Темная лошадка» добралась до Дома молодежи
Игрок, адвокат и каратист рвутся в омбудсмены
Зачем Полтавченко опять отправляют в отставку
Говорим и показываем
Главное
Последнее

На Полюстровском искали бомбу в магазине автозапчастей

Ученый, химик Дмитрий Иванович Менделеев (1834-1907)

Вещий сон Менделеева: Как шутка затмила собой правду

«Зенит» обыграл «Арсенал» и сократил отставание от «Спартака»

Фёдор Погорелов

Фанаты «Зенита» устроили «огненный» перформанс в конце матча с «Арсеналом»

Генподрядчик Крестов-2 арестован

скриншот видео с сайта youtube.com

У Мариинского театра погрузчик «cтанцевал» на дороге

Новости компаний
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»
06.03.2017 11:35
МРСК Северо-Запада обеспечила электроснабжение этнографического комплекса в Мурманской области
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» досрочно завершил работы по технологическому присоединению к электрической сети территориально-соседской общины коренного малочисленного народа саами «Самь-Сыйт»
Tele2
28.02.2017 18:13
Tele2 увеличила число бизнес-клиентов и выручку в B2B
В 2016 году основными драйверами развития в корпоративном сегменте стали: увеличение количества крупных компаний среди клиентов Tele2, рост потребления интернет-трафика и в том числе развитие М2М-направления
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
22.02.2017 14:55
Электронная подпись для раскрытия информации о ценных бумагах
С 1 февраля 2017 года информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах и размещаемая на специализированных сайтах агентств, аккредитованных Банком России, должна быть подписана квалифицированной электронной подписью.
ПАО «МРСК Северо-Запада»
21.02.2017 15:40
МРСК Северо-Запада продает просроченную дебиторскую задолженность объемом 2,25 млрд рублей
МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ПАО «Россети») выставляет на продажу просроченную дебиторскую задолженность предприятий-банкротов за оказанные услуги по договорам передачи электроэнергии и по договорам энергоснабжения на общую сумму 2,25 млрд рублей.
КЕЙ
16.02.2017 09:00
КЕЙ подготовил ТОП-5 подарков к 23 февраля
На пороге День Защитника Отечества! И, вероятно, читательницы «Фонтанки» уже задумались о том, что подарить своим мужчинам. Чтобы не тратить время на размышление и мучительные догадки, предлагаем обратить внимание на лист небанальных подарков
«Петербургская Недвижимость»
14.02.2017 10:28
Состоялась презентация «Квартира с первым взносом ноль рублей»
Как купить квартиру, не имея на руках собственных средств, в субботу 10 февраля, рассказали специалисты «Петербургской Недвижимости» на презентации «Квартира с первым взносом ноль рублей», которая состоялась главном офисе компании на Московском пр. 212
«Дом у Елагина острова»
10.02.2017 13:59
Паркинг в «Доме у Елагина острова» будет оснащен системой Parklift
«Северный город» вывел в продажу парковочные места в «Доме у Елагина острова», который строится в Приморском районе (Липовая аллея, 15). Подземный паркинг в этом доме оснащается системой Parklift, которая позволяет размещать автомобили на двух уровнях один над другим.
Фото предоставлено компанией «МРСК Северо-Запада»
02.02.2017 16:01
Мэр Вологды поблагодарил МРСК Северо-Запада за помощь на частной подстанции «Ява»
В Вологде состоялось награждение персонала филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (дочерняя компания «Россети») за проведенные ремонтно-восстановительные работы на частной ПС «Ява».
Ирина Третьякова
23.12.2016 15:08
Tele2 усилилась на Северо-Западе
Оператор сообщил о назначении Ирины Третьяковой на должность коммерческого директора макрорегиона «Северо-Запад»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
22.12.2016 13:27
Банк «Санкт-Петербург» с Mastercard запустили совместную акцию «cash back за покупки на АЗС с Apple Pay»
Банк «Санкт-Петербург» совместно с платежной системой Mastercard запустил акцию «5% cash back за покупки на АЗС с Apple Pay», которая продлится с 15 декабря 2016 года по 15 января 2017 года
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.