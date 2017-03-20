Создатель «Нивы» не дожил несколько дней до своего праздника

На 76-м году жизни скончался конструктор Петр Михайлович Прусов, создатель легендарного автомобиля «Нива», который сегодня носит имя LADA 4x4. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «АвтоВАЗ».

В 1970 году Прусов начал работу на Волжском автомобильном заводе в Тольятти инженером-конструктором, а уже через два года стал ведущим конструктором проекта ВАЗ-2121 «Нива».

Он ушел в год празднования 40-летнего юбилея своего автомобиля, несколько дней не дожив до памятной даты 5 апреля.

Подробности и фотографии – на «Водителе Петербурга».