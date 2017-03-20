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12:25 20.03.2017
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20.03.2017 10:42

Создатель «Нивы» не дожил несколько дней до своего праздника

На 76-м году жизни скончался конструктор Петр Михайлович Прусов, создатель легендарного автомобиля «Нива», который сегодня носит имя LADA 4x4. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «АвтоВАЗ».

В 1970 году Прусов начал работу на Волжском автомобильном заводе в Тольятти инженером-конструктором, а уже через два года стал ведущим конструктором проекта ВАЗ-2121 «Нива».

Он ушел в год празднования 40-летнего юбилея своего автомобиля, несколько дней не дожив до памятной даты 5 апреля.

Подробности и фотографии – на «Водителе Петербурга».


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28.10.2016 17:54
Новый сервис по заказу полисов ОСАГО запущен Банком «Санкт-Петербург»
Банк «Санкт-Петербург» совместно с компанией «Гамбит» создал уникальный интернет-портал www.bspbins.ru.На нем любой житель Петербурга может рассчитать и оформить полис ОСАГО.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
05.07.2016 10:40
БСПБ: Фортуна сделала правильный выбор
«Я же никогда ничего не выигрывал. Когда мне позвонили из банка, я подумал, что это сон», – рассказал Кирилл, сотрудник метрополитена, который выиграл главный приз в акции Банка «Санкт-Петербург» «Яркая машина за яркую карту».
АРКАН
30.06.2016 09:00
АРКАН – автомобили, угнанные в Петербурге и Москве, вернулись домой
Лето - жаркий период во всех отношениях. Злоумышленники не дремлют в любую погоду. Так за одну неделю АРКАН вернул два угнанных автомобиля своим владельцам.
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