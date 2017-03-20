Первая очередь Yolkki Village готова почти на 100%

Работы по строительству первой очереди Yolkki Village во Всеволожском районе Ленинградской области практически завершены. Ведется благоустройство территории комплекса.

Как рассказал коммерческий директор Yolkki Village Константин Матыцин, на данный момент в домах закончена отделка фасадов, устройство кровли и внутренняя стяжка полов в квартирах, установлены металлические двери. Ведется остекление балконов и отделка мест общего пользования.

«Завершены работы по проведению коммуникаций: монтаж внутреннего электроснабжения, систем внутреннего отопления, вентиляции, канализации и водоснабжения. К концу марта будут окончены работы по прокладке сетей теплоснабжения. Приступаем к монтажу наружных сетей электроснабжения и освещения», рассказал Константин Матыцин.

Проведена врезка газа к собственной котельной, полностью готовы к работе три артезианские скважины. Начались работы по благоустройству территории первой очереди жилого комплекса Yolkki Village – работа с растительным грунтом, устройство внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек, площадок, оград, открытых спортивных сооружений, оборудование мест отдыха и озеленение.