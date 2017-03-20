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20.03.2017 10:24

Первая очередь Yolkki Village готова почти на 100%

Первая очередь Yolkki Village готова почти на 100%
Yolkki Village

Работы по строительству первой очереди Yolkki Village во Всеволожском районе Ленинградской области практически завершены. Ведется благоустройство территории комплекса.

Как рассказал коммерческий директор Yolkki Village Константин Матыцин, на данный момент в домах закончена отделка фасадов, устройство кровли и внутренняя стяжка полов в квартирах, установлены металлические двери. Ведется остекление балконов и отделка мест общего пользования.

«Завершены работы по проведению коммуникаций: монтаж внутреннего электроснабжения, систем внутреннего отопления, вентиляции, канализации и водоснабжения. К концу марта будут окончены работы по прокладке сетей теплоснабжения. Приступаем к монтажу наружных сетей электроснабжения и освещения», рассказал Константин Матыцин.

Проведена врезка газа к собственной котельной, полностью готовы к работе три артезианские скважины. Начались работы по благоустройству территории первой очереди жилого комплекса Yolkki Village – работа с растительным грунтом, устройство внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек, площадок, оград, открытых спортивных сооружений, оборудование мест отдыха и озеленение.

«До конца весны во дворе будут возведены детская и спортивная площадка, пешеходные дорожки, зеленые насаждения и цветники. Кроме того, из квартир первого этажа предусмотрен выход в небольшие палисадники, обустройство которых также должно быть закончено в течение ближайших двух месяцев», обещает Константин Матыцин.


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