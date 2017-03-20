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20.03.2017 10:55

В Петербурге пройдет благотворительный аукцион советских вещей

В Музее советских игровых автоматов пройдет благотворительный аукцион «Соцсбыт». На нём можно будет побороться за раритетные вещи, созданные во времена СССР: предметы интерьера, пластинки, редкие игрушки, техника и аксессуары.

Часть собранных средств будет направлена на работу благотворительной организации «Ночлежка».

На аукционе будут действовать три минимальные ставки: 100, 300 и 500 рублей. Половина от суммы, которая будет выручена за каждый лот, отправится в «Ночлежку», оставшаяся половина сумма достанется владельцу вещи.

«Нам очень симпатичен формат приятных городских мероприятий, посетители которых получают удовольствие — и при этом помогают нашей организации. Думаем, что аукцион должен получиться душевным, как обстановка в Музее советских игровых автоматов, порадовать начинающих и серьезных коллекционеров. И самое важное для нас — поможет работе нашего приюта, благодаря которому бездомные люди выбираются с улицы», – говорит Григорий Свердлин, председатель благотворительной организации «Ночлежка».

«Мы всегда с вниманием отбирали аутентичные предметы для интерьеров музеев в Москве и Петербурге. В петербургском музее, например, можно найти колбы для сока из нашего советского детства, арифмометр, пылесос «Ракета» и культовый аудиоприемник «Восход 303». Таких вещей больше не делают. Мы подумали, что нам хочется помочь нашим друзьям и гостям ощутить радость коллекционирования, и решили провести аукцион с ведущим, ставками и атмосферой настоящего интеллектуального веселья. А для того, чтобы кроме удовольствия получилось принести настоящую пользу, мы договорились о сотрудничестве с «Ночлежкой»», – рассказал Игорь Ковалевский, директор Музея советских игровых автоматов в Петербурге.

Аукцион пройдет 25 марта в 20.00 в Музее игровых автоматов (Конюшенная площадь, дом 2, лит. В).


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