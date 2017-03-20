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ЖКХ
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20.03.2017 10:23
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В трех районах Петербурга отключилось электричество

Сразу три района Петербурга утром 20 марта остались без света. В зону технологического нарушения попали Выборгский, Калининский и Приморский районы. Из-за отсутствия электричества не работают светофоры и стоят трамваи. Сотрудники «Ленэнерго» переводят здания на резервные схемы питания.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании, потребителей трех районов без электричества около 9 утра оставило технологическое нарушение на подстанции смежной сетевой организации. Сотрудники «Ленэнерго» работают в районе аварии, организуя резервные схемы электроснабжения.

«Для запитывания социально значимых объектов (школы, поликлиники и детские сады) в районы направлены дизель-генераторные установки», – добавили в пресс-службе.

По данным читателей «Фонтанки», нет света на Выборгской стороне, а также в районе метро «Черная речка», на Петроградской стороне. Проспект Энгельса и Ланское шоссе стоят в пробках из-за неработающих светофоров.


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