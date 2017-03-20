В Петергофе у бизнесмена отобрали деньги, часы и годовой абонемент в «Эрарту»

Петербуржец стал жертвой ночных грабителей на детской площадке в Петродворцовом районе. Нападавшие забрали сумку «Адидас» с планшетом, документами, шапкой и сотней тысяч, а с руки сорвали часы.

Как стало известно «Фонтанке», злоумышленники подкараулили 39-летнего генерального директора одной из фирм города во дворе его дома на бульваре Разведчиков в полвторого ночи 19 марта. Мужчина рассказал, что на него со спины напали двое, повалили на землю и несколько раз ударили по голове. Злоумышленники вырвали сумку «Адидас», прихватили швейцарские часы и сбежали. По словам потерпевшего, в сумке было больше ста тысяч рублей, планшет «Самсунг Гэлэкси Таб» золотистого цвета, кошелек с банковскими картами и годовым абонементом в музей «Эрарта», паспорт и шапка «Дизель Италия» за 15 тысяч. Общий ущерб бизнесмен оценил почти в двести тысяч рублей.

Пострадавший попросил полицию отыскать нападавших.