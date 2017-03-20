Помощникам Дмитриевой и Резника устроили проверку в ЗакСе после митинга на Марсовом поле

Отдел кадров петербургского парламента начал новую проверку в отношении помощников оппозиционных депутатов Оксаны Дмитриевой и Максима Резника в связи с их участием в митинге на Марсовом поле 18 марта. Действия Михаила Романова, Павла Швеца и Антона Морозова хотят проверить на соответствие закона о госслужбе.

Об этом "Фонтанке" 20 марта сообщили проверяемые. Они также рассказали, что помощнице Дмитриевой Ольге Яковлевой заблокировали пропуск в Мариинский дворец.

Напомним, что ранее, после градозащитного митинга 28 января, по поручению спикера ЗакСа Вячеслава Макарова помощников указанных депутатов уже проверяли – якобы из-за жалоб неизвестных. Однако результаты проверки единоросс озвучить не смог, сообщив журналистам на брифинге в Мариинском дворце лишь, что "у кого были нарушения, им это было поставлено на вид".

Обе акции протеста – и 28 января, и 18 марта – касались, в числе прочего, темы передачи Исаакиевского собора РПЦ.