Вещий сон Менделеева: Как шутка затмила собой правду

20.03.2017 10:05

19 марта 1869 года, научному сообществу была представлена периодическая система элементов. О том, почему ее создатель Дмитрий Иванович Менделеев (1834-1907) решил рассказывать любопытным, что придумал таблицу во сне, а также о том, почему шутка затмила собой правду, рассказывает Константин Ранкс.

19 марта. В этот день в 1869 году в Петербурге, на заседании Русского химического общества был зачитан краткий доклад о изучении Дмитрием Менделеевым соотношения между свойствами элементов и их атомными весами. Зачитал его делопроизводитель химического общества, и один из его основателей Николай Меншуткин. Сам Менделеев в это время готовил к выпуску специальный информационный листок о своем открытии. Спустя несколько дней он разослал его известным химикам и научным обществам по всему миру.

Менделеев всегда с горькой иронией относился к вопросу «как ему пришла в голову» идея периодической системы элементов. Поначалу он сокрушался — ведь мысль о том, что есть какая то физическая основа химических свойств элементов мучила его около двух десятков лет. А потом, поняв что репортёров не интересует «тяжкий путь познания» стал отговариваться, придумав историю про вещий сон, в котором и привиделась эта самая система. Шутка оказалась слишком живучей, и затмила собой правду еще при жизни великого химика.

Трудно было ведь понять, в чем была смелость учёного который взял, и счёл, что его именитые предшественники неправильно измерили атомный вес урана. Он заменил цифру 60 на 240 — и переместил элемент в другое место таблицы. Он переставлял в ней местами кобальт и никель, а затем вообще поставил в таблицу три пустых окошка, написав ожидаемые свойства элементов и их атомные веса, и назвал их просто «еще не открытыми».

В том же 1969 году он исправил статус более 30 элементов, то есть половины из известных на тот момент. В 1871 году он выпустил статью «Периодическая законность для химических элементов», которая была переведена на европейские языки и разослана опять же ведущим европейским химикам. Реакция последовала только после того, как в 1875 году французский химик Поль Эмиль Лекок де Буабодран открыл новый элемент, свойство которого совпадали с предсказанным Менделеевым «эко-алюминием».

Новый элемент де Буабордан патриотично назвал в честь Франции «галлием», а во всем мире проснулся интерес к Периодической системе. В том числе и в стяжании приоритета. Желающих примерить на себя корону первооткрывателя оказалось чрезвычайно много. Впрочем – как обычно.

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