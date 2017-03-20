Приставы заставили «О2 Девелопмент» выплатить миллион партнеру

Судебные приставы настояли на выплате компании, выполнившей бумажную работу для застройщика «О2 Девелопмент», миллиона рублей. Долг был погашен после ареста счетов.

Как сообщает 20 марта пресс-служба УФССП по Петербургу, в Смольнинский отдел управления поступил исполнительный лист о взыскании с «О2 Девелопмент» более миллиона рублей в пользу другого юридического лица. Ранее между застройщиком и взыскателем был заключён договор, по условиям которого последний обязался разработать и согласовать документацию по строительству жилого комплекса в Ленинградской области.

Субподрядчик выполнил свои обязательства, однако деньги за работу не получил.

Приставы разъяснили должнику обязательства и арестовали счета организации. Через несколько дней сумма долга в полном объёме поступила на депозитный счет отдела.