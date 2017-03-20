Пенсионера нашли повешенным в расселенном доме на Бабушкина

Пожилого мужчину нашли мертвым в расселенном доме в Невском районе Петербурга. Проводится проверка.

Как стало известно «Фонтанке», 19 марта около 15 часов в полицию поступило сообщение от 13-летнего, который забрел в заброшенный и расселенный дом №39 по улице Бабушкина. Мальчик заявил, что нашел в помещении мертвого мужчину.

Прибывший на место наряд полиции нашел в указанном строении 73-летнего местного жителя, а рядом веревку.

Полиция устанавливает обстоятельства гибели пенсионера.