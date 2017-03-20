Сирийца избили на детской площадке Васильевского острова

Двое мужчин избили гражданина Сирии на детской площадке в Василеостровском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», нападение произошло на площадке у дома №12, корпус 2, по улице Кораблестроителей около половины девятого вечера 19 марта. Двое в черных шапках повалили на землю 45-летнего иностранца и избили его. Когда мужчина очнулся, то обнаружил, что обидчики вывернули ему карманы и вытащили оттуда все ценные вещи, включая мобильный телефон, и деньги — всего около 2 тысяч рублей.

Пострадавшего госпитализировали в Мариинскую больницу.

Гражданин САР имеет вид на жительство в России до мая 2018 года.

Ведется поиск грабителей.