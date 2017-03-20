В Петербурге грабители забрали деньги фирмы, заперев охранника в туалете

В Кировском районе Петербурга охранник не смог помешать грабителям лишить денег торгующую товарами для животных фирму. Его заперли в туалете, а дверь подперли кулером для воды.

Как стало известно «Фонтанке», в районе трех часов ночи 20 марта в полицию с заявлением обратился начальник безопасности петербургского филиала компании, специализирующейся на оптовой торговле товарами для домашних животных. Мужчина рассказал, что за полтора часа до этого двое неизвестных вынесли из офиса на Трамвайном проспекте, 32, мешки с деньгами.

По словам заявителя, грабители вошли в помещение и ударом по голове оглушили 53-летнего охранника. Потом злоумышленники сняли со стены ключ, открыли сейф и забрали деньги. Перед уходом они затолкали сотрудника в туалетную комнату, а дверь заблокировали кулером для воды.

Обстоятельства произошедшего и количество денег в мешках выясняются.