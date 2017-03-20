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20.03.2017 09:15

В Минобороны Японии выразили протест размещению ракет на южных Курилах

Министр обороны Японии Томоми Инада в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Шойгу выразила протест против размещения российских ракет на южных Курильских островах.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kiodo.

Сообщается, что протест Инады касался размещения российской дивизии и дислоцирования ракет класса «земля — корабль».

В свою очередь, министр обороны России Сергей Шойгу заверил своих японских коллег в готовности Москвы к восстановлению военных связей между двумя странами.

«Убежден, что сегодняшняя встреча будет способствовать укреплению дружественных отношений между вооруженными силами двух стран и развитию взаимовыгодного военного сотрудничества. Хотел бы заверить японских коллег в готовности к конструктивной работе по восстановлению военных связей», — сказал Шойгу.

По словам российского министра, восстановление встреч в формате «два плюс два» с участием глав минобороны и МИДов предоставляет хорошую возможность для поиска взаимоприемлемых решений проблем глобальной и региональной безопасности.

Шойгу выразил благодарность японской стороне за хорошую организацию этих консультаций.

 

 

Источник: "Газета.ру"


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