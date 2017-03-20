Въезд на восточные греческие острова не станет безвизовым для россиян

Еврокомиссия определилась с визовыми условиями посещения ряда греческих островов в восточной части Эгейского моря для путешественников, прибывающих из портов Турции. В этом году упрощенный визовый режим въезда морским путем на острова Лесбос, Хиос, Самос, Кос, Родос, Сими и Кастелоризо будет по-прежнему разрешен только гражданам Турции.

Ранее предоставление возможности безвизового режима по просьбе островных властей обсуждалось также для туристов и из других стран, включая россиян.

Граждане Турции имели возможность посещать Северные острова Эгейского моря по упрощенной схеме с 2012 года: краткосрочная виза оформляется им по прибытии непосредственно в порту. Действие программы прекратилось 28 октября 2016 года. В этом году, на фоне обострения отношений ЕС и Турции, в Еврокомиссии засомневались в целесообразности продления подобного эксперимента. Однако эти планы ЕК вызвали негодование как со стороны турбизнеса Турции, так и властей греческих островов, туризм которых несет репутационные и экономические потери из-за притока беженцев.

По сообщению МИД Греции, еврокомиссар по делам миграции Димитрис Аврамопулос на встрече с заместителем главы МИД Греции Йоргосом Катругалосом заявил, что действие упрощенной визовой программы для посещения Северных островов Эгейского моря для турецких граждан с туристическими целями продлено до конца 2017 года. Про граждан других государств в официальной информации греческих дипломатов ничего не говорится.

Как отмечает европейская пресса, сохранение упрощенного въезда для турецких путешественников на указанные острова Греции стало частью соглашения ЕС и Турции по сдерживанию потока мигрантов и беженцев.