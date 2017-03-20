Счетная палата вернула в казну почти 11 млрд

Почти 11 млрд рублей вернулось в бюджет России в 2016 году благодаря Счетной палате.

Об этом сообщила глава ведомства Татьяна Голикова в интервью программе «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1». По ее словам, в настоящее время Счетная палата готовит годовой отчет, который в апреле будет представлен парламенту и главе государства.

«В позапрошлом году, и, я думаю, 2016 год будет похожим, это около 11 млрд рублей», — сказала она.

Работу по возвращению в бюджет 10,7 млрд рублей провели 800 человек — инспекторский состав Счетной палаты, уточнила Голикова.

Чиновница отметила также, что численность сотрудников российских министерств, вероятно, стоит сократить. Так, 800 инспекторов Счетной палаты выполняют в год примерно 320 проверок, чтобы оценить исполнение федерального и региональных бюджетов — это более 2,5 тыс. объектов.

«Сейчас, когда я работаю в Счетной палате, мне кажется, что численность государственной службы переразмерена. Вполне можно было бы сократить многие министерства путем более эффективной работы», — сказала она.

Что касается Счетной палаты, необходимость наращивать численность ее сотрудников отсутствует. По словам Голиковой, стоит воспользоваться резервом «внутренней эффективности» ведомства.