Нацбанк Украины заявил о предстоящей продаже банков с российским госкапиталом
Все украинские банки с российским государственным капиталом на Украине ведут «переговоры о потенциально возможной продаже». Об этом в эфире телеканала «Интер» заявила заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.
Она отметила, что Нацбанк Украины считает продажу лучшим способом покинуть рынок Украины. «В сегодняшних условиях, к сожалению, о каком-то развитии дальнейшем этих банков на территории Украины говорить, конечно, нельзя», — отметила Рожкова (цитата по «Интерфакс-Украина»).
По ее словам, возможная продажа банков с российским госкапиталом не должна повлиять на их клиентов. Подпавшие под санкции Нацбанка финансовые учреждения являются ликвидными и могут выполнять свои обязательства перед клиентами, пояснила Рожкова.
Ранее, 16 марта, президент Украины Петр Порошенко одобрил предложение Нацбанка о введении санкций сроком на год против пяти украинских «дочек» российских банков. Это — Сбербанк, ВТБ, БМ-Банк, Проминвестбанк и VS Bank. Санкции, в частности, предполагают запрет банкам выводить средства за пределы страны.
Заместитель главы Нацбанка Яков Смолий 15 марта отмечал, что санкции подразумевают запрет на выплату дивидендов, а также запрещают любые операции в пользу «материнских» банков: предоставление межбанковских кредитов, депозитов, покупку ценных бумаг.
Зампред Нацбанка Екатерина Рожкова в свою очередь упоминала, что «дочки» российских банков имеют обязательства перед физическими и юридическими лицами Украины на 36 млрд гривен (около $1,4 млрд).
Источник: РБК
Справка:
Сейчас на Украине работают семь банков с российским капиталом: два банка Сбербанка («Сбербанк Украина» и ВиЭс Банк), два — группы ВТБ (VTB Bank и БМ-Банк), Проминвестбанк (контролируется Внешэкономбанком), Альфа-банк (входит в «Альфа-Групп») и банк Forward (акционер — банк «Русский стандарт»). Из них пять — «Сбербанк Украина», VTB Bank, БМ-банк, Проминвестбанк и Альфа-банк — за год сократили свои активы, свидетельствует отчетность за третий квартал 2016 года по МСФО. В частности, Сбербанк, занимающий в украинской банковской системе четвертое место по размеру активов (по версии сайта Banker.ua), сократил их почти на 9% — с 51,8 млрд до 47,2 млрд гривен. Альфа-банк, занимающий пятое место, — на 2,8% — с 42,4 млрд до 41,2 млрд гривен. БМ-Банк — на 6,3% — с 3,2 млрд до 3 млрд гривен. VTB Bank — на 19,1% — с 25,7 млрд до 20,6 млрд гривен.
Доля средств физлиц в банках с российским капиталом сократилась с 9,3% в начале 2014 года до 5,5% к 2016-му, доля юридических лиц — с 8,3 до 3,3%, отмечал ранее регулятор.