Нацбанк Украины заявил о предстоящей продаже банков с российским госкапиталом

Все украинские банки с российским государственным капиталом на Украине ведут «переговоры о потенциально возможной продаже». Об этом в эфире телеканала «Интер» заявила заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

Она отметила, что Нацбанк Украины считает продажу лучшим способом покинуть рынок Украины. «В сегодняшних условиях, к сожалению, о каком-то развитии дальнейшем этих банков на территории Украины говорить, конечно, нельзя», — отметила Рожкова (цитата по «Интерфакс-Украина»).

По ее словам, возможная продажа банков с российским госкапиталом не должна повлиять на их клиентов. Подпавшие под санкции Нацбанка финансовые учреждения являются ликвидными и могут выполнять свои обязательства перед клиентами, пояснила Рожкова.

Ранее, 16 марта, президент Украины Петр Порошенко одобрил предложение Нацбанка о введении санкций сроком на год против пяти украинских «дочек» российских банков. Это — Сбербанк, ВТБ, БМ-Банк, Проминвестбанк и VS Bank. Санкции, в частности, предполагают запрет банкам выводить средства за пределы страны.

Заместитель главы Нацбанка Яков Смолий 15 марта отмечал, что санкции подразумевают запрет на выплату дивидендов, а также запрещают любые операции в пользу «материнских» банков: предоставление межбанковских кредитов, депозитов, покупку ценных бумаг.

Зампред Нацбанка Екатерина Рожкова в свою очередь упоминала, что «дочки» российских банков имеют обязательства перед физическими и юридическими лицами Украины на 36 млрд гривен (около $1,4 млрд).