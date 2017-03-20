Рейтинг Трампа упал до 37%
Деятельность президента США поддерживают 37% опрошенных. Таковы данные опроса, проведенного американским институтом общественного мнения Gallup.
По информации социологов, только 37% оценивают деятельность Дональда Трампа «благоприятно», 58% — «неблагоприятно», передает «Газета.ру».
Первый подобный опрос был проведен 22 января 2017 года – вскоре после избрания Трампа. Тогда 45% респондентов положительно оценивали работу нового главы государства. В феврале рейтинг одобрения политики Трампа упал до 40%.