В Токио начались переговоры Шойгу и Лаврова с японскими коллегами

Переговоры в формате "2+2" глав МИД и Минобороны РФ и Японии начались 20 марта в Токио.

Это вторая встреча министров в подобном формате. Первые российско-японские консультации в формате "2+2" состоялись в ноябре 2013 года, сообщает "РИА Новости".

Ожидается, что стороны обсудят меры по укреплению доверия в сфере безопасности, развертывание ПРО США в регионе, расширение совместных военно-морских учений, а также затронут ситуацию вокруг ядерной программы КНДР. Предполагается, что Япония поднимет вопрос о размещении Россией на южных Курилах ракет и дивизии Минобороны, а Россия, со своей стороны, готова выслушать разъяснения Японии по вопросам её военного строительства.

Перед началом диалога состоялись отдельные встречи глав МИД РФ и Японии Сергея Лаврова и Фумио Кисиды и министров обороны двух стран Сергея Шойгу и Томоми Инады. По итогам встречи с японским коллегой глава Минобороны РФ отметил, что у России и Японии общие угрозы безопасности, в том числе международный терроризм.

«Несмотря на известные трудности, сотрудничество между нашими странами последовательно развивается», — цитирует слова Шойгу РБК.

По мнению чиновника, в российско-японских отношениях в 2016 году произошел прогресс.

«Важно, что нам удалось закрепить поступательный характер их [отношений] развития», — добавил он.

Российская сторона, как подчеркнул министр, готова «к откровенному и предметному диалогу» о возможных способах реагирования на «главную угрозу современности — международный терроризм». «У России и Японии общие угрозы безопасности, и успешно противодействовать им можно только сообща», — также сообщил Шойгу, заметив, что сотрудничество России и Японии «служит укреплению доверия в оборонной сфере и обеспечению региональной стабильности».