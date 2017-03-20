В Шувалово из огня спасли жителя коммуналки

Жителя коммунальной квартиры спасли при пожаре, который произошел накануне поздно вечером в Приморском районе, сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

Как рассказали в ведомстве, 19 марта, в половине двенадцатого ночи, огнеборцев вызвали в Шувалово, на Новоалександровскую улицу, 62. Там выгорела 20-метровая комната в десятикомнатной коммунальной квартире. Разобраны межкомнатные перегородки на площади 3 кв. метра.

"Из квартиры спасён один человек",- отметили в пресс-службе, добавив, что информация о пострадавших уточняется.

С возгоранием справились в 01.31.

На месте работало 5 пожарных расчетов.