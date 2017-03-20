Пожар на Глухоозерском шоссе локализован

Ранг пожара в Невском районе Петербурга понизили до первого номера сложности. Пожарные проливают тлеющие очаги.

Как сообщила в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, открытое горение на Глухоозерском шоссе, 9 ликвидировали в 23:10 19 марта. Полыхающую макулатуру в одноэтажном ангаре тушили 36 человек и 9 пожарных расчетов.

Информация о пожаре поступила в 22:12. Через десять минут ранг пожара повысили до 1бис. Данных о пострадавших нет.

Пользователи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» предупреждают, что проезд с Нефтяной дороги затруднен.