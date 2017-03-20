Еще
02:11 20.03.2017
Пришлите свою новость!
01:29
Константин Никольский посмотрит назад
00:06
Пожар на Глухоозерском шоссе локализован
19/03
Летевший в Петербург самолет вернулся в Минск после столкновения с птицами
19/03
Дзюба травмировал ногу в матче с «Арсеналом»
19/03
На Глухоозерском шоссе полыхает ангар
19/03
Очевидцы: В Невском районе горят склады
19/03
Луческу ответил на претензии тренера «Арсенала» по судейским ошибкам в пользу «Зенита»
19/03
«Союзмультфильм» попросил у Минкультуры денег на «Веселую карусель»
19/03
Два расчета тушили горящую постель в коммуналке на Петроградке
19/03
Главный тренер «Арсенала»: Истерика «Зенита» после матча в Перми сработала
19/03
Власти Сирии отказались принять спецпосланника ООН де Мистуру
19/03
Пятиклассник из Перми ради лайков прогулялся по краю балкона 25-го этажа
19/03
В Волховском районе под лед провалились трое рыбаков
19/03
В Великобритании двух россиян подозревают в легализации незаконных доходов
19/03
Фанаты «Зенит» устроили «огненный» перфоманс в конце матча с «Арсеналом»
19/03
«Зенит» обыграл «Арсенал» и сократил отставание от «Спартака»
19/03
В Белом доме объяснили, почему Трамп не пожал руку Меркель
19/03
Счетная палата по итогам 2016 года вернула в бюджет около 11 млрд рублей
19/03
На Васильевском острове жертвой джипа стал светофор
19/03
«Зенит» - «Арсенал»: после первого тайма 0:0
19/03
Украина намерена ввести санкции в отношении посетивших Крым политиков
19/03
Мужчина с отверткой испортил картину Гейнсборо в лондонской галерее
19/03
В Петербурге ожидается слабый туман
19/03
Индиец отсудил у железнодорожников пассажирский поезд
19/03
На Невской губе из полыньи спасатели вытащили двоих
19/03
В Домодедово девочка ранила себя, играя с пневматикой
19/03
Лунев и Цаллагов дебютируют за «Зенит» в матче против «Арсенала»
19/03
Роспотребнадзор: На смену сезонному вирусу придет тяжелый грипп В
19/03
Тест-викторина от «Фонтанки.fi»: Что вы знаете о равноправии по-фински?
19/03
Во Владикавказе стрелявший в полицейских мужчина попал в своего товарища
19/03
Корабль Dragon доставил груз с МКС на Землю
19/03
Под Гатчиной водителя легковушки зажало в машине после ДТП
19/03
Израиль пообещал уничтожить сирийские установки ПВО
19/03
Под Луганском пьяный водитель протащил на капоте украинского военного
19/03
Россияне потратили в прошлом году в Финляндии 470 млн евро
19/03
Очевидцы: В озере Долгое массово гибнет рыба
19/03
Скончавшегося в декабре Джорджа Майкла похоронят на следующей неделе в Лондоне
19/03
На Литейном «Ниссан» догнал собрата
19/03
Апелляцию боксера Миши Алояна на лишение медали Олимпиады рассмотрят 9 мая
19/03
Перед Русским музеем второй день очереди на Айвазовского и не только
19/03
Московский метрополитен опроверг сообщения о подтоплении станций
19/03
Генподрядчик Крестов-2 арестован
19/03
Игрок «Реала» дал взятку ради получения водительских прав
19/03
В Кингисеппе автоледи догнала пешехода на ступенях делового центра
19/03
У Мариинского театра погрузчик «cтанцевал» на дороге
19/03
Германия не согласна с утверждением Трампа о долгах перед НАТО и США
19/03
Очевидцы: На Гражданском трактор ковшом подцепил авто леди
19/03
Минобороны поздравило моряков-подводников видеороликом
19/03
Песков — о Крыме: Путин не сожалеет и сделал бы это снова
19/03
Сотрудники МФЦ во Всеволожске отравились от усталости
19/03
На Гражданском скопилась пробка буднего дня
19/03
Набиуллина: Экономический рост в регионах России не оправдал надежд G20
19/03
Песков: Восстановлению отношений с Киевом мешает «идеологическое одурманивание»
19/03
В Мозамбике на молодого футболиста напал крокодил
19/03
Пропавшего школьника приютил товарищ из Выборга
19/03
Астероид опасно приблизился к Земле в День святого Патрика
19/03
В ночном ДТП в финской Лаппеенранте пострадали четверо
19/03
У Троицкого моста скопилась пробка длиной в 3,5 км
19/03
Смоленский лыжник заснял собственное падение с горы в Австрии
19/03
В Москве задержали двух мужчин, устроивших стрельбу на дороге
19/03
В России могут начать сборку Mitsubishi Eclipse Cross
19/03
Чемпион Дальнего Востока по пауэрлифтингу сдвинул портовый кран весом 312 тонн
19/03
Полиция Малайзии выявила новых фигурантов дела об убийстве Ким Чон Нама
19/03
В Петербурге проведут Фестиваль цветов с шествием и концертом
19/03
СК начал проверку из-за нападения бездомных собак на девочку в Красноярске
19/03
В Ростове-на-Дону открыли памятник жертвам авиакатастрофы Boeing
19/03
На заключительном этапе Кубка мира по бобслею победили россияне
19/03
МВФ отложил обсуждение кредитного транша Украине
19/03
Две деревни в Ленобласти вернулись к цивилизации
19/03
Должники в России стали чаще жаловаться на незаконные методы взыскания долгов
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
20.03.2017 00:06

Пожар на Глухоозерском шоссе локализован

Ранг пожара в Невском районе Петербурга понизили до первого номера сложности. Пожарные проливают тлеющие очаги.

Как сообщила в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, открытое горение на Глухоозерском шоссе, 9 ликвидировали в 23:10 19 марта. Полыхающую макулатуру в одноэтажном ангаре тушили 36 человек и 9 пожарных расчетов. 

Информация о пожаре поступила в 22:12. Через десять минут ранг пожара повысили до 1бис. Данных о пострадавших нет.

Пользователи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» предупреждают, что проезд с Нефтяной дороги затруднен.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото: Осиченко Владимир
16.03.2017 18:20

​Петербуржцы присоединились к празднованию Дня святого Патрика

Кто сказал, что после 8 марта наступает затишье вплоть до 1 мая? Питерские лондонцы активно готовятся к празднованию Дня святого Патрика.
Молодежный еврейский центр «Гилель»
09.03.2017 16:00

Лайфхак: едем в Израиль бесплатно

Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
Hoff
27.02.2017 10:21

Hoff объявляет об открытии гипермаркета в Санкт-Петербурге

Компания ООО «Домашний Интерьер», управляющая сетью гипермаркетов мебели и товаров для дома под брендом Hoff, объявляет об открытии своего первого гипермаркета в Санкт-Петербурге.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Летевший в Петербург самолет вернулся в Минск после столкновения с птицами
На Глухоозерском шоссе полыхает ангар
Очевидцы: В Невском районе горят склады
Два расчета тушили горящую постель в коммуналке на Петроградке
Пятиклассник из Перми ради лайков прогулялся по краю балкона 25-го этажа
На Васильевском острове жертвой джипа стал светофор
Мужчина с отверткой испортил картину Гейнсборо в лондонской галерее
На Невской губе из полыньи спасатели вытащили двоих
Во Владикавказе стрелявший в полицейских мужчина попал в своего товарища
Под Луганском пьяный водитель протащил на капоте украинского военного
Убийство c диагнозом
Финны не посыпали - россияне перевернулись
Взять и задержать именем Бастрыкина
Сбитых в Купчино не подбирают
Куда не доехал вице-спикер ЗакСа Петербурга
Голос убитого подполковника слышит ФСБ
Малиновый статус зампреда ВЭБ
Зубья "Новых Крестов"
Подводный кабель протянули по воздуху
Девять раз стрелять и ждать, когда же умрет подполковник
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Фанаты «Зенит» устроили «огненный» перфоманс в конце матча с «Арсеналом»

«Зенит» - «Арсенал»: после первого тайма 0:0

Генподрядчик Крестов-2 арестован

скриншот видео с сайта youtube.com

У Мариинского театра погрузчик «cтанцевал» на дороге

«Зенит» - «Арсенал»: Зачем идти на стадион?

Сергей Михайличенко

Митинг на Марсовом поле собрал тысячи горожан

Новости компаний
Фото: Осиченко Владимир
16.03.2017 18:20
​Петербуржцы присоединились к празднованию Дня святого Патрика
Кто сказал, что после 8 марта наступает затишье вплоть до 1 мая? Питерские лондонцы активно готовятся к празднованию Дня святого Патрика.
Молодежный еврейский центр «Гилель»
09.03.2017 16:00
Лайфхак: едем в Израиль бесплатно
Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
Hoff
27.02.2017 10:21
Hoff объявляет об открытии гипермаркета в Санкт-Петербурге
Компания ООО «Домашний Интерьер», управляющая сетью гипермаркетов мебели и товаров для дома под брендом Hoff, объявляет об открытии своего первого гипермаркета в Санкт-Петербурге.
«На Царскосельских холмах»
22.02.2017 15:45
В ЖК «Образцовый квартал 2» всё готово для фасадных работ
В феврале завершены работы по устройству теплового контура – установлены стеклопакеты во всех четырёх домах, и закончено остекление мест общего пользования. Работы по устройству внутриквартальных сетей выполнены в полном объёме
Navis Development Group
14.02.2017 15:00
Navis Development Group примет участие в выставке «Жилищный проект»
Мероприятие состоится 18-19 февраля в петербургском СКК (метро «Парк Победы»). Время работы - с 11.00 до 19.00. Выставка станет юбилейной и пройдет уже в 60й раз.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
10.02.2017 11:05
Банк «Санкт-Петербург» запустил ипотечную программу
Банк «Санкт-Петербург» начал выдавать ипотеку с нулевым первоначальным взносом и снизил ставки по ипотечным программам
Фото: Ксения Черноморова
19.01.2017 13:40
Дольщики ГК «Город» массово обратились к представителю президента по СЗФО
Сегодня около 300 обманутых дольщиков ГК «Город» собрались у приемной представителя президента в Петербурге, чтобы в очередной раз обратить внимание властей на три долгостроя в Приморском и Красносельском районах
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20
За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду
Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Yolkki Village
21.10.2016 16:35
Господдержка ипотеки будет действовать до конца года
По программе господдержки ипотеки определенным банкам предоставляется возможность выдавать кредиты с пониженной ставкой за счет средств бюджета, которые Правительство частично направляет на жилищное кредитование.
Yolkki Village
13.10.2016 16:06
Конкурс в социальных сетях от ЖК Yolkki Village
Совсем скоро наступит последний день второго осеннего месяца. А это значит, что грядёт самый таинственный праздник в году - Канун Дня Всех Святых, более известный как Хэллоуин.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.