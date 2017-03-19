Летевший в Петербург самолет вернулся в Минск после столкновения с птицами

Вылетевшему в Санкт-Петербург самолету белорусской авиакомпании «Белавиа» пришлось вернуться в аэропорт Минска после столкновения со стаей птиц, сообщила в воскресенье авиакомпания.

Инцидент произошел в воскресенье вечером с самолетом Boeing 737-500. После взлета на высоте около 150 метров воздушное судно столкнулось с птичьей стаей. Одна из них попала в двигатель самолета, пишет РИА Новости.

«Было принято решение о возвращении в национальный аэропорт. Самолет выработал топливо и благополучно осуществил посадку», — сообщили в авиакомпании.

В результате инцидента никто не пострадал, однако лайнер нуждается в ремонте. «Все в порядке. А самолет отремонтируем», — написал в Facebook заместитель гендиректора авиакомпании Игорь Чергинец.

После замены борта пассажиры этого рейса вылетели в Петербург.