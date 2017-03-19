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19.03.2017 22:58
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Дзюба травмировал ногу в матче с «Арсеналом»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба получил травму в матче 20-го тура чемпионата России по футболу против «Арсенала» сегодня, 19 марта, в Петербурге. Игрок покинул стадион «Петровский», хромая.

На вопрос журналистов о причине хромоты, Дзюба ответил, что травмировался. Также он подчеркнул, что не знает, сможет ли сыграть за сборную России с командами Кот-д'Ивуара и Бельгии, которые пройдут 24 марта в Краснодаре и 28 марта в Сочи соответственно.

Напомним, матч завершился со счетом 2:0 в пользу «Зенита». Сам Дзюба в матче забитым мячом не отличился, но именно на нем был зафиксирован фол в штрафной «Арсенала», за который судья назначил пенальти. Реализовал 11-метровый защитник Кришито. 


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