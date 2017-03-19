Луческу ответил на претензии тренера «Арсенала» по судейским ошибкам в пользу «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу ответил на претензии наставника тульского «Арсенала» по поводу судейских ошибок. Также румынский специалист отметил своих игроков.

«Я бы лучше комментировал игру, а не судейство сегодня. Это мне сложно комментировать. Игрок потерял позицию, обхватил Артема (Дзюба. – ред.), завалил его на траву. Если бы мы забили 6-7 голов, вопрос про судейство бы не стоял. Была очень хорошая игра с обеих сторон. Очень много моментов голевых, больше, чем во всем туре. Доволен игроками, которые редко играют, но сегодня вышли в составе. Хочу отметить Данни, но он еще не тот Данни, которого все знают. Могу отметить Цаллагова, хороший второй тайм. Эрнани достаточно убедительно выглядел в роли опорного полузащитники», – заявил Луческу.

Напомним, матч завершился со счетом 2:0 в пользу «Зенита». Первый гол петербуржцы забили на 51-й минуте: судья зафиксировал нарушение на Дзюбе в пределах штрафной гостей и назначил пенальти, который реализовал Кришито. Автором второго мяча, в котором усомнился главный тренер «Арсенала», на 53-й минуте стал Данни, которого один на один с вратарем соперника вывел Жулиано.

Отметим, фанаты «Зенита» устроили на «Петровском» в конце матча «огненный» перфоманс.