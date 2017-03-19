Главный тренер «Арсенала»: Истерика «Зенита» после матча в Перми сработала

Сергей Кирьяков, главный тренер тульского клуба, раскритиковал работу судей матча «Зенит» – «Арсенал», который прошел сегодня, 19 ноября, в Петербурге. По его мнению, второй гол петербуржцы забили из оффсайда.

«Прежде всего, разочарованы работой судейской бригады. Эти два момента в начале второго тайма были ключевыми. Все знают, что Дзюба провоцирует. Во втором мяче сфолили на Александрове и было явно вне игры. Мы страдаем от судейских решений. Думаю, та истерика, которую «Зенит» поднял после матча в Перми, сработала. В прошлом матче была рука Москвы, в этом, наверное, рука Питера. Такой клуб, как «Зенит», не нуждается в помощи судей», – заявил Кирьяков.

Напомним, матч завершился со счетом 2:0 в пользу «Зенита». Первый гол петербуржцы забил на 51-й минуте: судья зафиксировал нарушение на Дзюбе в пределах штрафной гостей и назначил пенальти, который реализовал Кришито. Автором второго мяча, в котором усомнился главный тренер «Арсенала», на 53-й минуте стал Данни, которого один на один с вратарем соперника вывел Жулиано.

Добавим, фанаты «Зенита» устроили на стадионе в конце матча «огненный» перфоманс.