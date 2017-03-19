День рождения Кокорина

"Зенит" сыграл сверхинтересный матч, но федеральная спортивная общественность обсуждает исключительно решения судьи Еськова. Заканчивается сезон, и решения арбитров становятся главными новостными поводами второй тур подряд. К сожалению, за этим новостным шумом многое теряется.

Начнем с козырей: "Спартак" в субботу не смог обыграть "Локомотив", идущий десятым в таблице. Этот результат для петербургских любителей футбола означал только одно: вот тот случай, когда жуткий 8-очковый отрыв от первого места можно и нужно отыгрывать. Тульский "Арсенал" до 20 тура шел в зоне стыковых матчей и не выглядел командой, которая могла бы удивить "Петровский". Но туляки удивили, и жаль, что в итоге игра в памяти масс, с высокой долей вероятности, останется исключительно благодаря неверно засчитанному голу Данни из положения вне игры. Но обо всем по порядку.

"Зенит" начал резко, Мигель Данни пробил в перекладину, грациозно положив корпус. Затем Жулиано щелкнул прямо во Владимира Габулова. К слову, Габулов провел такой матч, что не Гильерме после травмы Крицюка должен был вызывать Станислав Черчесов в сборную на товарищеские матчи.

Во втором тайме на замену в составе "Арсенала" вышел петербуржец Олег Власов и стало тревожно. Но в итоге Власов не забил. Зато во втором тайме Артем Дзюба заработал пенальти: столичная общественность решила, что Дзюба симулировал, выбрасывая ноги. На втором повторе видно, что Максим Беляев, защитник "Арсенала", сперва положил руки Дзюбе на грудь и попытался перевести нападающего сборной России в партер. 1-0 после удара Доменико Кришито (лучший бомбардир в противостоянии с футбольной Тулой), и гонка преследования продолжилась.

Естественно, участники процесса сразу же высказались, что судья Еськов – мутант, он испортил игру своими решениями под впечатлением от пермских эмоций "Зенита". Цинично заметим, что в Перми судья Турбин действительно повлиял на итоговый счет; ветеран сочинской "Жемчужины" судья Еськов – нет. Второй гол "Зенита" – и первый гол Данни после возвращения в строй – действительно забит из вне игры. Как говорят скучные московские профессионалы, "эпизод динамичный, только господь бог и видеоповторы могли бы увидеть оффсайд". Пенальти на Дзюбе – беспрекословный.

А вот что важного осталось за кадром.

Во-первых, тотальная перестройка стартового состава. Возможно, дело в сопернике. Но Мирче Луческу выпустил в Петербурге сразу нескольких дебютантов, и это была та тренерская работа, за которой было интересно смотреть.

Андрей Лунев в воротах: сыграл спокойно, без нервов, поймал все свое. Ибрагим Цаллагов на фланге казался новым Александром Анюковым (опа, оба из Самары). Бранислав Иванович наконец-то сыграл в центре обороны и в первом тайме выделялся удивительной техникой работы с мячом. Все-таки парень выигрывал Лигу Чемпионов. На меня когда-то такое же впечатление произвел Фернандо Риксен: в команде, где играли Радек Ширл и Робертас Пошкус, голландец казался просто королем. Эрнани не боялся бить по мячу, и пусть бразильцу все так же непросто в Старом Свете, но к четвертой игре видна положительная динамика. Очень любопытно выглядит попытка совместить на поле Данни и Жулиано: со стороны может показаться, что это история про двух медведей и жилплощадь; но есть ощущение, что если эксперимент пройдет успешно, то сопернику будет непросто.

Важная новость уходящей недели: Анатолий Тимощук вернулся в клуб из самого северного города-миллионер а. Тимощук теперь спортивный директор, он уже побил по воротам Юрия Лодыгина на тренировке, дал интервью "Зенит-ТВ", а главное, по слухам, организовал командный ужин, который ответственные пользователи соцсетей видели в stories игроков в Инстаграме. Говорят, что замена, которой посвящен следующий абзац, результат этой работы.

Ну и куда же без этой предсказуемой предпенсионной эмоции: на 74-ой минуте именинника Александра Кокорина заменил тезка русский бомбардир Кержаков. Вираж рявкнул ламбаду: "Саша Кержаков". Кокорин к тому моменту не забил гол после эталонной передачи Дзюбы.

Кержаков сперва выступил в классическом режиме "Бил. Бью. И буду бить", зарядив с левой в темное ингерманландское небо. А затем сделал чудо из ничего: заброс в зону, Александр выигрывает воздух, головой сбрасывает мяч в пустой коридор, ловко разворачивается, уходит в свободную зону, понимает, что мяч под левой, делает передачу Роберту Маку на 12 метров к почти пустым воротам, и словак бьет выше. Вот эта спина Кержакова, который не стал пихать, а просто ушел в сторону, – это была очень говорящая спина.

Это был отличный матч, уважаемые любители футбола, и здорово, что нам есть, что обсудить в результате. На следующей неделе мы обсудим сборную России, а потом "Зениту" лететь в Казань.

Федор Погорелов, "Фонтанка.ру"