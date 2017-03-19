«Зенит» обыграл «Арсенал» и сократил отставание от «Спартака»

Победой для «Зенита» завершился матч 20-го тура чемпионата России по футболу против тульского «Арсенала» в Петербурге.

Встреча завершилась со счетом 2:0 (первый тайм 0:0) в пользу сине-бело-голубых.

Первый гол «Зенит» забил на 51-й минуте: судья зафиксировал нарушение на Дзюбе в пределах штрафной гостей и назначил пенальти, который реализовал Кришито. Автором второго мяча на 53-й минуте стал Данни, которого один на один с вратарем соперника вывел Жулиано.

Благодаря этой победе «Зенит» сократил отставание от лидирующего «Спартака» до 6 очков: теперь у петербуржцев 39 очков, а у красно-белых – 45. До финиша чемпионата осталось 10 туров.