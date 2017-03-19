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19.03.2017 21:44

В Великобритании двух россиян подозревают в легализации незаконных доходов

Правоохранительные органы Великобритании подозревают двух россиян в предоставлении ложной информации и легализации незаконно полученных денежных средств, сообщает ТАСС со ссылкой на Скотланд-Ярд.

По данным полиции, двое российских граждан, проживающих на севере Лондона — 37-летний Вугар Моллачиев и 48-летний Абдурахман Базаев — были задержаны в пятницу подразделением Скотленд-Ярда Falcon, которая занимается борьбой с киберпреступностью. Мужчин взяли под стражу в связи с «подозрениями в заговоре с целью обманным путем выманить у британских клиринговых банков сумму, превышающую £2 млн (около $2,5 млн)».

При обыске у россиян конфисковали компьютеры, информацию на них подвергнут криминалистическому анализу. В понедельник Вугар Моллачиев и Абдурахман Базаев предстанут перед Вестминстерским магистратским судом, где им предъявят обвинения.

Источник: "Коммерсантъ"


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