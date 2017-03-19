В Белом доме объяснили, почему Трамп не пожал руку Меркель

Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп не пожал руку канцлеру Германии Ангелы Меркель во время фотосъемки в Овальном кабинете Белого дома на встрече 17 марта, потому что не слышал ее вопроса. Об этом он заявил немецкому изданию Spiegel.

Издание отмечает, что в момент, когда фотографы попросили обоих пожать друг другу руки, канцлер ФРГ обратилась к президенту США, но с его стороны не последовало никакой реакции. Меркель выглядела озадаченной, на ее лице появилось выражение, как будто она хотела сказать: «Ну, тогда значит нет».

Также издание отмечает, что эта сцена получила широкое освещением в СМИ, а многие эксперты убеждены в том, что Трамп сознательно проигнорировал вопрос.

«Я не думаю, что он слышал этот вопрос», — заявил, в свою очередь, Спайсер, таким образом впервые прокомментировав инцидент.

17 марта Трамп не пожал руку Меркель в Овальном кабинете, несмотря на просьбы журналистов и фотографов. Рукопожатие лидеров двух стран в Овальном кабинете является традицией. Неизвестно, произошло это из-за нежелания американского лидера или он не услышал просьбы журналистов.

Тем не менее Трамп и Меркель обменялись рукопожатиями, когда канцлер прибыла в Белый дом, а также по окончании пресс-конференции.

