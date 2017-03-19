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19.03.2017 21:10

Счетная палата по итогам 2016 года вернула в бюджет около 11 млрд рублей

Счетной палате удалось вернуть в федеральный бюджет в 2016 году порядка 11 млрд руб., заявила глава ведомства Татьяна Голикова в интервью на телеканале «Россия 1».

«По 2016 году мы подводим итоги. Итоги будут в апреле, мы будем представлять годовой отчет перед парламентом и президентом. В позапрошлом году, и, я думаю, 2016 год будет похожим, это около 11 млрд рублей», — сказала она.

Ранее сообщалось, что Счетная палата выявила более 3,8 тыс. нарушений законодательства в 2016 году, из них почти 900 — в сфере госзакупок.
 

Источник: "Газета.ру"


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