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19.03.2017 20:44

На Васильевском острове жертвой джипа стал светофор

На Большом проспекте В.О. в Петербурге воскресным вечером джип, задев авто, уложил светофор. Смешаться с толпой и сбежать водителю,  предположительно, нетрезвому, не позволили прохожие.  

Как сообщили в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», авария произошла около восьми часов вечера 19 марта на перекрестке Большого проспекта и 17-18 линий Васильевского острова. Красный джип по какой-то причине не справился с управлением, зацепил проезжающую машину и повалил светофор. Передняя часть машины разбита, светофор лежит поперек тротуара. В УГИБДД информация о пострадавших не поступала.

В «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» пишут, что водитель был мертвецки пьян и хотел, бросив машину, затеряться среди пешеходов. Но не успел. До приезда полиции его держали прохожие. Также очевидец сообщает, что девушек во второй машине зацепило осколками, но обошлось без серьезных повреждений.

 

Обстоятельства выясняются.


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