«Зенит» - «Арсенал»: после первого тайма 0:0

Вничью завершился первый тайм матча 20-го тура чемпионата России по футболу между «Зенитом» и «Арсеналом» сегодня, 19 марта, в Санкт-Петербурге. Голов забито не было.

По владению мячом впереди «Зенит»: 67 процентов. По количеству разыгранных угловых также впереди петербуржцы: 6 угловых против нуля у соперника. А вот по количеству ударов в створ преимущество на стороне «Арсенала»: два удара против одного у «Зенита».

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице (36 очков). «Арсенал» идет на 15-й строчке (15). Напомним, за петербургскую команду в этой встрече дебютируют вратарь Андрей Луниев и защитник Ибрагим Цаллагов.