Украина намерена ввести санкции в отношении посетивших Крым политиков

Служба безопасности Украины проанализирует информацию о пребывании в Крыму политиков из европейских и других стран для введения в отношении них санкций. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, сообщает пресс-служба ведомства.

«СБУ должна подготовить и подать на рассмотрение в СНБО перечень официальных лиц из Европарламента, а также политиков из стран Европейского союза, СНГ и Латинской Америки, которые, по сообщениям российских СМИ, прибыли с трехдневным визитом в Крым», — сказал он.

По словам Турчинова, в случае подтверждения данной информации на заседании СНБО будет рассмотрен вопрос о введении против них санкций.

«Кроме того, проверке подлежит также информация о пребывании в Крыму граждан Украины», — добавил он.

В случае, если информация подтвердится, против граждан Украины откроют уголовные производства в соответствии с действующим законодательством, сказал Турчинов.

Ранее телеканал «Рен-ТВ» сообщил, что делегация европейских и украинских политиков прибыла с визитом в Крым. В делегацию вошли представители из ЕС, СНГ и Латинской Америки — всего около 20 человек.

