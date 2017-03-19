В Петербурге ожидается слабый туман

В понедельник, 20 марта, в Петербурге и Ленобласти обещают «минус» ночью, «плюс» днем, а также туман.

Петербургу обещают небольшой мокрый снег и дождь днем, а ночью местами слабый туман. Температура воздуха ночью будет от -1 до -3 градусов, днем потеплеет до +4...+6 градусов.

В Ленобласти также местами ожидается небольшой мокрый снег и дождь, а ночью – туман, причем местами сильный – с видимостью 500 метров и менее. Температура воздуха в области ночью составит -1...-6 градусов, днем +1...+6 градусов.

Ветер в обоих регионах ночью будет переменный слабый, а днем – южный и юго-восточный до 3 – 8 м/с. На дорогах местами ожидается гололедица.