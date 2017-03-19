На Невской губе из полыньи спасатели вытащили двоих

Воскресная прогулка по льду в Приморском районе Петербурга закончилась для двух человек неожиданным купанием в полынье. Спасатели успели вытащить обоих.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, в 18:36 дежурным поступила заявка, что в 700 метрах от Парка 300-летия Петербурга двое провалились под лед. На место оперативно отправили две единицы пожарно-спасательной техники, в том числе судно на воздушной подушке. Уже через 12 минут двух мужчин вытащили из воды. Оба выжили, но попали в больницу с переохлаждением.

Напомним, что с 15 марта в Петербурге действует месячный запрет выхода на лед.