В Домодедово девочка ранила себя, играя с пневматикой

Трехлетняя девочка попала в больницу с ранением, случайно выстрелив в себя из пневматического пистолета. Об этом сообщила «Интерфаксу» представитель регионального главка СКР Елена Фокина.

«По предварительным данным, инцидент произошел в городе Домодедово Московской области. Трехлетняя девочка, играя дома, нашла пневматический пистолет отца и, случайно нажав на спусковой крючок, нанесла себе ранение в область живота», – рассказала она.

По ее словам, ребенок был госпитализирован, ее состояние оценивается как тяжелое.

На месте происшествия работают следователи. Дальнейшая информация уточняется.