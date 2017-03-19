Лунев и Цаллагов дебютируют за «Зенит» в матче против «Арсенала»

Стал известен состав футбольного клуб «Зенит» на матч 20-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала», который пройдет сегодня, 19 марта, в Петербурге.

С первых минут тренерский штаб петербургской команды выставил следующих игроков:

вратарь – Андрей Лунев;

защитники – Ибрагим Цаллагов, Луиш Нету, Бранислав Иванович и Доменико Кришито;

полузащитники — Эрнани, Жулиано, Артур Юсупов и Мигел Данни (капитан);

нападающие — Александр Кокорин и Артем Дзюба.

В запасе остались: Юрий Лодыгин, Егор Бабурин, Александр Анюков, Иван Новосельцев, Юрий Жирков, Николас Ломбертс, Маурисио, Олег Шатов, Йоан Молло, Роберт Мак, Лука Джорджевич и Александр Кержаков.

Игра начнется в 19.30. «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице (36 очков). «Арсенал» идет на 15-й строчке (15).

Подробнее об этом матче читайте в материале «Фонтанки».