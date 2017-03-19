Во Владикавказе стрелявший в полицейских мужчина попал в своего товарища

Полиция Владикавказа после погони со стрельбой задержала водителя внедорожника, нарушавшего правила дорожного движения, а также его пассажира. Об этом сообщает «Интерфакс».

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 19 марта. После того как водитель Land Cruiser проигнорировал требование остановиться, полиция начала преследование. Стражи порядка загнали нарушителей во двор. Из внедорожника вышли двое мужчин. Пассажир вытащил пистолет и стал угрожать стражам порядка, затем он открыл огонь и случайно ранил своего товарища.

Никто из сотрудников ДПС во время инцидента не пострадал.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили журналистам в МВД Северной Осетии.