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19.03.2017 18:11

Израиль пообещал уничтожить сирийские установки ПВО

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман пригрозил уничтожить сирийские ПВО, если они снова будут применены против ВВС страны. Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщает радиостанция Reshet Bet, эфир цитирует ТАСС.

«Если в следующий раз сирийская система ПВО атакует израильские самолеты, она будет уничтожена, в этом вопросе не будет никакого компромисса», — заявил Либерман, выступая перед новобранцами бронетанковых войск на одной из военных баз.

Министр добавил, что возможные поставки оружия из Сирии в Ливан — одна из главных проблем Израиля. Поэтому страна не намерена вмешиваться в сирийскую гражданскую войну, однако будет всякий раз пресекать передачу вооружений.

17 марта самолеты ВВС Израиля во время атаки на цели в Сирии были обстреляны зенитными ракетами. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что рейд был предпринят «для предупреждения попадания продвинутого оружия в руки ливанского движения "Хезболла"».

Источник: "Лента.ру"


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С 1 февраля 2017 года информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах и размещаемая на специализированных сайтах агентств, аккредитованных Банком России, должна быть подписана квалифицированной электронной подписью.
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