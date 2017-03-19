Очевидцы: В озере Долгое массово гибнет рыба

Очевидцы заметили, что у берега озера Долгое в Приморском районе Петербурга плавает множество мелкой рыбы. Но чиновникам никто не жаловался.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе районной администрации, никаких сообщений от жителей не поступало, но гибель рыбы весной — типичная ситуация. Чаще всего молодняк не переживает зиму на мелководных озерах, в которых понижено содержание кислорода.

В конце октября прошлого года в озеро Долгое выпустили более трех тысяч мальков линя, амура, стерляди, карпа и карася. Это мероприятие стало одним из этапов завершения работ по созданию парка «Озеро Долгое».