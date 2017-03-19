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19.03.2017 17:34

Скончавшегося в декабре Джорджа Майкла похоронят на следующей неделе в Лондоне

Похороны британского певца Джорджа Майкла состоятся на следующей неделе, пишет в воскресенье таблоид Sun со ссылкой на источники.

По данным издания, Джордж Майкл будет похоронен рядом со своей матерью на кладбище Хайгейт на севере Лондона.

«Похороны будут камерной церемонией, присутствовать будет очень мало народа. В часовне есть места только для 30 человек, так что, помимо близких родственников, там мало кто будет. Все детали держатся в строжайшем секрете. Большинство гостей узнают подробности буквально за несколько часов до начала церемонии. Это связано с желанием избежать появления фанатов, которые хотят увидеть церемонию прощания со своим кумиром», — приводит Sun слова источника.

Издание сообщает, что во время церемонии фрагменты из Библии будет читать экс-участница группы Spice Girls, близко дружившая с Джорджем Майклом, Джерри Хорнер (Холлиуэлл). Ее якобы попросил об этом бойфренд покойного, опасающийся, что не сможет справиться с эмоциями, пишет РИА Новости.

Джордж Майкл (настоящее имя Георгиос Кириакос Панайоту) скончался 25 декабря 2016 года в возрасте 53 лет в своем загородном доме в графстве Оксфордшир. Недавно коронер графства Оксфордшир подтвердил, что певец скончался в результате «естественных причин». 

Источник: РИА "Новости"


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