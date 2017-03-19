На Литейном «Ниссан» догнал собрата

В центре Петербурга две иномарки в воскресенье, 19 марта, не смогли поделить полосу Литейного проспекта. К счастью, обошлось без жертв.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, около 14:50 19 марта на Литейном проспекте у дома 3 столкнулись «Ниссан Х-трейл» и «Ниссан Тиана». Для оказания технической помощи и сбора информации на место выехали 5 человек и один пожарный расчет.

«В паркетник врезался седан, водитель в седане с маленькой собачкой и пассажиркой», – сообщили в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» знакомые одного из водителей.