Апелляцию боксера Миши Алояна на лишение медали Олимпиады рассмотрят 9 мая

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне в начале мая рассмотрит апелляцию российского боксера Миши Алояна на решение о лишении его серебряной медали Олимпийских игр 2016 года. «Апелляция будет рассмотрена 9 мая»,— цитирует ТАСС тренера спортсмена Эдуарда Кравцова.

Напомним, 8 декабря CAS лишил Мишу Алояна серебра Олимпийских игр за употребление допинга. 30 декабря спортсмен подал апелляцию на решение суда.

Согласно документам, которые в сентябре 2016 года опубликовала хакерская группа Fancy Bears, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) разрешило принимать допинг российскому боксеру. Подлинность бумаг, которые были украдены в результате хакерской атаки, подтвердило WADA.