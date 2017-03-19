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19.03.2017 16:56
5 Комментариев

Перед Русским музеем второй день очереди на Айвазовского и не только

Горожане с утра 19 марта стоят укорпуса Бенуа в двух огромных очередях. В одной коротают время желающие попасть на выставку Айвазовского, в другой – желающие попасть в музей бесплатно.

Как сообщили «Фонтанке» в Русском музее, горожан впускают группами по 15 – 20 человек, чтобы люди не толпились у гардероба. Как только одни снимают верхнюю одежду и проходят в залы, запускают следующих. При этом, несмотря на растянувшуюся очередь перед входом, в самих залах, по словам сотрудников, люди не толпятся.

В соцсетях пользователи пишут, что в ожидании проводят около двух часов при неприветливой питерской погоде, но искусство стоит того. Однако попасть внутрь сегодня могут не все: людей перед входом достаточно, а кассы работают только до 17:30, и продлевать их работу еще не планируют. Очевидцы сообщают, что люди начинают волноваться — у касс, по их словам, почти две тысячи человек.

Билеты нужны не только желающим полюбоваться творчеством Айвазовского, но и тем, кто в честь дня рождения музея желает пройти бесплатно. Последним в кассе выдают билеты, чтобы потом посчитать посетителей. В Русском музее «Фонтанке» пояснили, что пока сложно говорить о количестве людей, но в Строгановском дворце, по предварительным данным, побывало уже около четырех тысяч человек.

 

Напомним, накануне, 18 марта, очередь на Айвазовского растянулась от корпуса Бенуа до входа в дирекцию Русского музея на площади Искусств. Чтобы посмотреть на картины художника-мариниста, выставка работ которого проходит последние выходные, ждать приходилось по два с половиной часа.


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комментарии пользователей (5)
Веселый фотограф
19 марта 2017 г. 18:18
nuga: ничего, если мы сами решим, где нам окультуриваться?
лукницкий
19 марта 2017 г. 18:10
nuga:
А ,что столько людей не видели его картин? В Феодосии, Крым его картины висят-отдохнул на пляже и окультурился
Не все были в Феодосии. На выставке есть картины из Феодосии. В городе много иногородних студентов. Да и для петербуржцев выставка масштабная. В собрании Русского музея хранятся 54 картины великого мариниста. Наряду с этими произведениями в юбилейную экспозицию, посвященную 200-летию мастера, вошли полотна из собрания музея-заповедника "Петергоф", музея-заповедника "Царское село", Центрального военно-морского музея, Морского кадетского корпуса, Государственной Третьяковской галереи, а также других музейных и частных собраний. Особый раздел выставки, на которой представлено около 200 работ мастера, составили мемориальные материалы и фотографии, относящиеся к жизни и творческой деятельности Айвазовского. Вот про картины из Феодосии на выставке: http://kafanews.com/novosti/126330/kartiny-iz-feodosiyskoy-galerei-ayvazovskogo-vernulis-iz-moskvy-i-edut-v-peterburg_2016-12-08
Danik
19 марта 2017 г. 17:38
Затянули с посещением, вот и результат. Был две или три недели назад в пятницу. В 16 встал в очередь. В 16.30 вошел на выставку. Полтора часа более, чем достаточно. По четвергам Русский работает до 9 вечера. Халява — вот и ажиотаж.
Иван Петров
19 марта 2017 г. 17:32
А ,что столько людей не видели его картин?
Там очередь на выставку каждый день — с декабря. Не такая длинная, как сегодня, конечно. Но за угол заворачивала — и ещё как. Я такую длинную очередь видел только один раз в своей жизни — в 1975 г. на выставку сокровищ Тутанхамона в Эрмитаже. На которую я, тогда дошкольник, так и не попал... Самый простой вариант попасть на выставку Айвазовского — купить единый билет в кассе Русского музея. Очередь стоять не надо. Завтра, вроде бы, последний день...
nuga
19 марта 2017 г. 17:10
А ,что столько людей не видели его картин?Меньше по Египтам шастать нужно.В Феодосии,Крым его картины висят-отдохнул на пляже и окультурился
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