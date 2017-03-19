Перед Русским музеем второй день очереди на Айвазовского и не только

Горожане с утра 19 марта стоят укорпуса Бенуа в двух огромных очередях. В одной коротают время желающие попасть на выставку Айвазовского, в другой – желающие попасть в музей бесплатно.

Как сообщили «Фонтанке» в Русском музее, горожан впускают группами по 15 – 20 человек, чтобы люди не толпились у гардероба. Как только одни снимают верхнюю одежду и проходят в залы, запускают следующих. При этом, несмотря на растянувшуюся очередь перед входом, в самих залах, по словам сотрудников, люди не толпятся.

В соцсетях пользователи пишут, что в ожидании проводят около двух часов при неприветливой питерской погоде, но искусство стоит того. Однако попасть внутрь сегодня могут не все: людей перед входом достаточно, а кассы работают только до 17:30, и продлевать их работу еще не планируют. Очевидцы сообщают, что люди начинают волноваться — у касс, по их словам, почти две тысячи человек.

Айвазовский стОил этого! Более 2 часов очереди с неприветливой питерской погодой. #русскиймузей Публикация от Ольга (@majolgaa) Мар 19 2017 в 2:39 PDT

Билеты нужны не только желающим полюбоваться творчеством Айвазовского, но и тем, кто в честь дня рождения музея желает пройти бесплатно. Последним в кассе выдают билеты, чтобы потом посчитать посетителей. В Русском музее «Фонтанке» пояснили, что пока сложно говорить о количестве людей, но в Строгановском дворце, по предварительным данным, побывало уже около четырех тысяч человек.

Напомним, накануне, 18 марта, очередь на Айвазовского растянулась от корпуса Бенуа до входа в дирекцию Русского музея на площади Искусств. Чтобы посмотреть на картины художника-мариниста, выставка работ которого проходит последние выходные, ждать приходилось по два с половиной часа.